"Кайрат" объявил об уходе легионера в преддверии старта в Лиге чемпионов
Грузинский защитник Лука Гадрани покинул алматинский "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление казахстанского футбольного клуба в Instagram.
28-летний спортсмен перешел в израильский "Бейтар" из Иерусалима. Клубы достигли соглашения о досрочном трансфере. Изначально переход был запланирован на декабрь.
Сумма сделки официально не разглашается, но портал Transfermarkt оценивает ее в 100 тысяч евро при рыночной стоимости Гадрани в 350 тысяч евро.
Грузин перешел в "Кайрат" в начале 2024 года из "Актобе". В составе алматинской команды он сыграл в 21 матче, забил два мяча и отдал одну голевую передачу, а также стал чемпионом Казахстана.
"ФК "Кайрат" благодарит Луку за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клуба.
Напомним, алматинцам вскоре предстоит стартовать в основной сетке Лиги чемпионов. В первом туре "Кайрат" 18 сентября сыграет на выезде с португальским "Спортингом" из Лиссабона.
