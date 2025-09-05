"Кайрат" объявил об уходе легионера в преддверии старта в Лиге чемпионов

Грузинский защитник Лука Гадрани покинул алматинский "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление казахстанского футбольного клуба в Instagram.

28-летний спортсмен перешел в израильский "Бейтар" из Иерусалима. Клубы достигли соглашения о досрочном трансфере. Изначально переход был запланирован на декабрь.

Сумма сделки официально не разглашается, но портал Transfermarkt оценивает ее в 100 тысяч евро при рыночной стоимости Гадрани в 350 тысяч евро.

Грузин перешел в "Кайрат" в начале 2024 года из "Актобе". В составе алматинской команды он сыграл в 21 матче, забил два мяча и отдал одну голевую передачу, а также стал чемпионом Казахстана.

"ФК "Кайрат" благодарит Луку за вклад в успехи команды и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клуба.

Напомним, алматинцам вскоре предстоит стартовать в основной сетке Лиги чемпионов. В первом туре "Кайрат" 18 сентября сыграет на выезде с португальским "Спортингом" из Лиссабона.

