"Смотри в глаза": Юлия Путинцева оказалась участницей скандала после матча в Германии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт

      "Смотри в глаза": Юлия Путинцева оказалась участницей скандала после матча в Германии

      Опубликовано:

      Мария Саккари и Юлия Путинцева
      Мария Саккари и Юлия Путинцева. Кадр из видео: https://x.com/TennisChannel

      Представительница Казахстана Юлия Путинцева стала участницей перепалки, которая случилась после матча с теннисисткой из Греции Марией Саккари. Сопернице не понравилось, как Юлия повела себя у сетки.

      По данным спортивного издания "Чемпионат", после матча на турнире в Бад-Хомбурге, теннисистки пожали друг другу руки, но затем между ними произошел диалог на повышенных тонах.

      Сначала Саккари обратилась к Путинцевой с фразой "хорошее рукопожатие". В ответ на это казахстанская спортсменка саркастически сделала поклон.

      Саккари: "Веди себя как нормальный человек".

      Путинцева: "Посмотри на себя! Оставь меня в покое!"

      Саккари: "Тебя никто не любит! При рукопожатии смотри в глаза".

      Путинцева: "Большое спасибо! (покрутила палец у виска).

      Позже в Instagram-аккаунте Путинцева отреагировала на скандал. Сначала она опубликовала пост из соцсетей, на кадрах которого видно, что Саккари порой не смотрит в глаза соперницам. Данную подборку Путинцева разбавило эмодзи клоуна.

      Подборка рукопожатий Марии Саккари
      Подборка рукопожатий Марии Саккари. Кадр из видео: instagram.com/yulia_putintseva

      "Кстати, не то чтобы меня это волновало, но я пожала ей руку, как это делает большинство женщин. Явно не в соответствии с "протоколом объятий", которому следуют некоторые мужчины", - написала Юлия.

      Юлия Путинцева
      Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

      Напомним, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге после стартового матча.

      Отметим, в прошлом году Юлия Путинцева неоднократно подвергалась критике болельщиков. Сначала Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с соревнований на Олимпийских играх до старта из-за проблем со здоровьем.

      Вскоре экс-министр спорта Ермек Маржикпаев выразил разочарование казахстанскими теннисистами.

      А в сентябре после матча Путинцевой с итальянкой Ясмине Паолини на US Open в Сети появилось видео, на кадрах которого бол-герл бросает Путинцевой мячи для игры, но теннисистка два раза не реагирует на действия девочки. Лишь на третий раз казахстанская спортсменка, под свист трибун, ловит мяч. После этого теннисистку жестко раскритиковали болельщики и известные спортсмены.

      Позже сама Путинцева прокомментировала скандальное видео с бол-герл.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.