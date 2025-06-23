"Смотри в глаза": Юлия Путинцева оказалась участницей скандала после матча в Германии

Представительница Казахстана Юлия Путинцева стала участницей перепалки, которая случилась после матча с теннисисткой из Греции Марией Саккари. Сопернице не понравилось, как Юлия повела себя у сетки.

По данным спортивного издания "Чемпионат", после матча на турнире в Бад-Хомбурге, теннисистки пожали друг другу руки, но затем между ними произошел диалог на повышенных тонах.

Сначала Саккари обратилась к Путинцевой с фразой "хорошее рукопожатие". В ответ на это казахстанская спортсменка саркастически сделала поклон.

Саккари: "Веди себя как нормальный человек".

Путинцева: "Посмотри на себя! Оставь меня в покое!"

Саккари: "Тебя никто не любит! При рукопожатии смотри в глаза".

Путинцева: "Большое спасибо! (покрутила палец у виска).

Позже в Instagram-аккаунте Путинцева отреагировала на скандал. Сначала она опубликовала пост из соцсетей, на кадрах которого видно, что Саккари порой не смотрит в глаза соперницам. Данную подборку Путинцева разбавило эмодзи клоуна.

Подборка рукопожатий Марии Саккари. Кадр из видео: instagram.com/yulia_putintseva

"Кстати, не то чтобы меня это волновало, но я пожала ей руку, как это делает большинство женщин. Явно не в соответствии с "протоколом объятий", которому следуют некоторые мужчины", - написала Юлия.

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Напомним, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге после стартового матча.

Отметим, в прошлом году Юлия Путинцева неоднократно подвергалась критике болельщиков. Сначала Елена Рыбакина и Юлия Путинцева снялись с соревнований на Олимпийских играх до старта из-за проблем со здоровьем.

Вскоре экс-министр спорта Ермек Маржикпаев выразил разочарование казахстанскими теннисистами.

А в сентябре после матча Путинцевой с итальянкой Ясмине Паолини на US Open в Сети появилось видео, на кадрах которого бол-герл бросает Путинцевой мячи для игры, но теннисистка два раза не реагирует на действия девочки. Лишь на третий раз казахстанская спортсменка, под свист трибун, ловит мяч. После этого теннисистку жестко раскритиковали болельщики и известные спортсмены.

Позже сама Путинцева прокомментировала скандальное видео с бол-герл.