Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вылетела на старте турнира в Германии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление на травяном турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге после стартового матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, в первом круге встретилась с гречанкой Марией Саккари — 86-й ракеткой мира.

Матч продлился минимальные два сета, второй из которых завершился на тай-брейке. Саккари одержала победу со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Путинцева выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один из шести брейк-пойнтов.

Таким образом, спортсменка завершила выступление на турнире в Бад-Хомбурге. Представительниц Казахстана в сетке соревнований не осталось.

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