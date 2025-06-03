Чемпионка мира подала в суд на Минспорта Казахстана и выиграла его

Чемпионка мира по гиревому спорту из Казахстана через суд потребовала от Минспорта выплаты денежных поощрений за победу, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Согласно материалам суда, в октябре 2021 года в Венгрии прошел чемпионат мира по гиревому спорту. Спортсменка из Казахстана завоевала первое и третье место по двум дисциплинам. Помимо этого, девушка является чемпионом и призером чемпионатов мира по гиревому спорту 2023 и 2024 годов, прошедших в Узбекистане и Кыргызстане.

В ноябре 2024 года казахстанка обратилась в министерство с заявлением о выплате денежных поощрений за вышеуказанные занятые призовые места на чемпионатах мира.

Министерством в части выплаты денежных поощрений за занятые места на чемпионатах мира 2023 и 2024 годов принят благоприятный акт о направлении документов для осуществления выплат.

"При этом истцу в выплате за призовые места на чемпионатах мира 2021 года было отказано по причине пропуска срока исковой давности.

Суд первой инстанции удовлетворяя иск, пришел к выводу, что ответчик необоснованно применил срок исковой давности", - говорится в сообщении.

Поясняется, что согласно правилам, утвержденным правительством, выплата денежного поощрения может осуществляться призеру международного спортивного соревнования, коим является истец. Как следствие, она имеет право на получение денежного вознаграждения за полученные призовые места в международных спортивных соревнованиях.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Напомним, в апреле казахстанская боксерша Назым Кызайбай заявила, что до сих пор не получила премию и квартиру от государства за бронзу на Олимпиаде в Париже летом прошлого года.

В акимате Алматы в ответ на это пояснили, что процесс требует времени и к этому моменту во всех квартирах, предназначенных спортсменам, завершены ремонтные работы, согласовываются даты вручения ключей.

На следующий день, 25 апреля, в Минспорта сообщили, что согласно принятому накануне постановлению правительства, 49 спортсменам, ставшим призерами Олимпиады и Паралимпиады, и 63 тренерам направлены государственные выплаты.

Добавим, как мы писали ранее, премии положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места.

В итоге долгожданные ключи от квартир спортсмены получили в начале мая. Обладателями новых квартир стали пятеро спортсменов.

Отметим также, что Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали: достижения спортсменов на крупных международных соревнованиях и Олимпиадах поощряются государством, но в некоторых развитых странах выплаты оказались сравнительно небольшими.