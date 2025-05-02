Призеры Олимпиады получили долгожданные ключи от квартир в Алматы (фото)

Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов вручил ключи от квартир спортсменам, завоевавшим медали на летних Олимпийских играх в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, заместитель акима Бейбут Шаханов вручил ключи от квартир спортсменам, завоевавшим медали на летних Олимпийских играх в Париже.

Обладателями новых квартир стали пятеро спортсменов. Серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Нариман Курбанов получил двухкомнатную квартиру.

Вручение ключей. Фото: акимат Алматы

Бронзовые медалисты - спортсменка по боксу Назым Кызайбай и стрелок Ислам Сатпаев - стали обладателями однокомнатных квартир.

Вручение ключей. Фото: акимат Алматы

Вручение ключей. Фото: акимат Алматы

Бронзовые медалисты, дзюдоист Гусман Кыргызбаев и спортсменка по стрельбе из пневматической винтовки Александра Ле, находятся на тренировочных сборах и международных соревнованиях. Их ключи будут переданы по возвращении в Алматы.

"Ваши победы - это результат многолетнего упорного труда и достойный пример для нового поколения спортсменов. Алматы высоко ценит ваши достижения и будет продолжать поддерживать вас на пути к новым успехам", - сказал Бейбут Шаханов.

В свою очередь, спортсмены выразили благодарность за признание и поддержку.

Акимат отмечает также, что на торжественной встрече в прошлом году спортсменам были вручены денежные сертификаты, ключи от автомобилей, а также сертификаты на получение жилья - а само его предоставление процесс более длительный.

"9 января 2025 года все юридические и закупочные процедуры были завершены. Для обеспечения комфортных условий проживания для спортсменов в квартирах был проведен ремонт в чистовой отделке. Сотрудники Управления спорта все это время находились на связи с каждым призером, и дата вручения ключей была согласована с каждым из них", - сообщает акимат.

Напомним, в конце апреля казахстанская боксерша Назым Кызайбай заявила, что до сих пор не получила денежную выплату и квартиру за "бронзу" на Олимпиаде в Париже. В акимате Алматы в ответ на это пояснили, что процесс требует времени и к этому моменту во всех квартирах, предназначенных спортсменам, завершены ремонтные работы, согласовываются даты вручения ключей.