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49 призерам Олимпиады и Паралимпиады направили выплаты: сколько они получат

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Нариман Курбанов, Александра Ле и Ислам Сатбаев
Нариман Курбанов, Александра Ле и Ислам Сатбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно постановлению правительства РК, 49 спортсменов, ставших призерами Олиампиады и Паралимпиады, и 63 тренера, получат государственные выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на Минспорта.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства спорта и туризма РК, правительством Республики Казахстан принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призерам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже.

Согласно постановлению, из правительственного резерва уже направлены выплаты спортсменам и их тренерам. Всего денежное вознаграждение получат 49 спортсменов и 63 тренера.

В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие размеры денежных вознаграждений:

  • за 1-е место - 250 000 долларов США;
  • за 2-е место - 150 000 долларов США;
  • за 3-е место - 75 000 долларов США;
  • за 4-е место - 30 000 долларов США;
  • за 5-е место - 10 000 долларов США;
  • за 6-е место - 5 000 долларов США.

Денежное вознаграждение предусмотрено также для первого, личного и главного тренеров призеров.

Кроме того, победителям и призерам Олимпиады и Паралимпиады оказывается поддержка местными исполнительными органами. В частности, акиматы предоставляют спортсменам квартиры из местного коммунального жилищного фонда на безвозмездной основе.

Напомним по теме, вчера, 24 апреля, казахстанская боксерша Назым Кызайбай заявила, что до сих пор не получила премию и квартиру от государства за бронзу на Олимпиаде. В акимате Алматы прокомментировали заявление спортсменки, сообщив, что процедуры предоставления жилья требуют времени.

По выплатам олимпийцам мы писали ранее, что премии положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места.

Отметим, что Казахстан вошел в топ-10 стран по размерам выплат за олимпийские медали: достижения спортсменов на крупных международных соревнованиях и Олимпиадах поощряются государством, но в некоторых развитых странах выплаты оказались сравнительно небольшими.

Добавим также, что спортсменам, являющимся олимпийскими чемпионами, и их тренерам при трудовом стаже 20 лет и более в Казахстане пожизненно выплачивают по 100 МРП в месяц. Подробнее читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2239389-49-prizeram-olimpiady-i-paralimpiady-napravili-vyplaty-skolko-oni-poluchat/