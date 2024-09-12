Скандал на Играх кочевников: казахстанец ударил камчой представителя Кыргызстана (видео)

В Сети появилось видео инцидента на Играх кочевников в Астане. Во время финальной игры по көкпару между Казахстаном и Кыргызстаном представитель нашей страны ударил соперника камчой, передает NUR.KZ.

Видео произошедшего появилось в Telegram-канале ZTB | QAZAQSTAN. На видео запечатлен момент, как участник со стороны Казахстана, обгоняя, наносит удар камчой участнику от Кыргызстана.

Сразу после этого к нему подъезжает конный разъезд правоохранителей.

На этом игра была приостановлена, пишут авторы публикации.

В комментариях пользователи высказывают свои мнения о поведении спортсмена.

"Провокация", "Ну и ладно, тому надо было в ответ ударить, и нормально. Квиты", "Наказать", "Зачем такой недостойный поступок совершать? Они же гости! Тем более наши братья-кыргызы, которые первыми приходят к нам на помощь, когда у нас все плохо".

Добавим, сегодня, 12 сентября, сообщалось, что сборная Казахстана по кокпару вырвала победу у Кыргызстана в финале Игр кочевников. Решающий матч турнира в этой дисциплине прошел в четверг. Основное время завершилось со счетом 4:4. В овертайме сборная Казахстана заработала решающее очко, благодаря чему стала чемпионом.

Напомним, 8 сентября в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев. При этом почетными гостями мероприятия стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев.

Первый эпизод торжественной церемонии завершал номер Димаша Кудайбенгена. Артист исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля"). Также состоялся парад спортсменов из 89 стран.

Мы писали подробно, какие виды спорта представлены на мероприятии. И собрали пять интересных фактов о Всемирных играх кочевников. К слову, в первом факте - о том, что идея провести Игры кочевников зародилась в Кыргызстане.

Напомним также, что V Всемирные игры кочевников пройдут до 13 сентября.