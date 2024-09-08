Парад спортсменов прошел на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников

В Астане состоялся парад спортсменов из 89 стран, которые будут участвовать в соревнованиях V Всемирных игр кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.

В официальной части торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников на "Астана Арене" прошел традиционный парад спортсменов. Шествие было организовано в алфавитном порядке. Участие приняли представители 89 государств, впервые в этих соревнованиях будут состязаться спортсмены всех континентов (кроме Антарктиды).

Открыл парад стран Кыргызстан как основоположник Игр кочевников. Последними по арене на правах хозяев прошли атлеты национальной команды Казахстана, их стоя приветствовал президент Касым-Жомарт Токаев.

Во время парада стран-участниц прозвучал оригинальный музыкальный сет, характеризующий национальный колорит некоторых государств с использованием мелодико-ритмических элементов музыки. Кроме того, перед каждой делегацией располагался всадник.

Соревнования в рамках Игр кочевников в Астане продлятся до 13 сентября включительно.

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