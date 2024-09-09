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Пять интересных фактов о Всемирных играх кочевников

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Всемирные игры кочевников 2024 года. Эмблема
Всемирные игры кочевников 2024 года. Фото: GOV.KZ

8 сентября в Астане стартовали юбилейные V Всемирные игры кочевников, NUR.KZ представляет вашему вниманию топ-5 интересных фактов об этих соревнованиях.

  1. Идея провести Игры кочевников зародилась в Кыргызстане. Первый турнир состоялся в сентябре 2014 года.
  2. Казахстан стал третьей страной, которая выступила хозяйкой Всемирных игр кочевников. Впервые ВИК за пределами Кыргызстана состоялись в Турции в 2022 году.
  3. Игры кочевников в Астане стали первыми в истории, которые пройдут на территории мегаполиса. Изначально состязания в рамках ВИК проходили на берегу Иссык-Куля, Турция организовала соревнования в провинции Бурса.
  4. Символом V Всемирных игр кочевников стал солярный всадник. Цветовой оттенок логотипа напоминает кровь и огонь, а сам всадник ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем.
  5. ВИК в Астане станут самым масштабным турниром в истории Игр. В столице Казахстана будут соревноваться 2700 участников из 89 стран мира. Предыдущий рекорд принадлежал ВИК-2018 в Чолпон-Ате, тогда на турнире выступили 2000 человек из 82 стран.

Напомним, что Всемирные игры кочевников завершатся 13 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2159299-pyat-interesnyh-faktov-o-vsemirnyh-igrah-kochevnikov/

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