Димаш Кудайберген принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Номер народного артиста Казахстана завершал первый эпизод торжественной церемонии. Димаш Кубайберген исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля").

В номере также участвовали обладатель каскадерского "Оскара" Taurus и группа профессиональных каскадеров "NOMAD STUNTS" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жайдарбека Кунгужинова. Выступление украсили беркуты и собаки породы тазы.

После номера Димаша Кудайбергена на церемонии открытия в художественной части начался эпизод с описанием силы древних кочевников.

Напомним, ранее на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников прошел парад стран-участниц.

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