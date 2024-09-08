Димаш Кудайберген принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Номер народного артиста Казахстана завершал первый эпизод торжественной церемонии. Димаш Кубайберген исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля").
В номере также участвовали обладатель каскадерского "Оскара" Taurus и группа профессиональных каскадеров "NOMAD STUNTS" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жайдарбека Кунгужинова. Выступление украсили беркуты и собаки породы тазы.
После номера Димаша Кудайбергена на церемонии открытия в художественной части начался эпизод с описанием силы древних кочевников.
Напомним, ранее на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников прошел парад стран-участниц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158729-dimash-kudaybergen-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-v-vsemirnyh-igr-kochevnikov-v-astane/