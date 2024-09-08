Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Димаш Кудайберген принял участие в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: RAMS Qazaqstan

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выступил на торжественной церемонии открытия V Всемирных игр кочевников в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Номер народного артиста Казахстана завершал первый эпизод торжественной церемонии. Димаш Кубайберген исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля").

В номере также участвовали обладатель каскадерского "Оскара" Taurus и группа профессиональных каскадеров "NOMAD STUNTS" под руководством заслуженного деятеля Казахстана Жайдарбека Кунгужинова. Выступление украсили беркуты и собаки породы тазы.

После номера Димаша Кудайбергена на церемонии открытия в художественной части начался эпизод с описанием силы древних кочевников.

Напомним, ранее на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников прошел парад стран-участниц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158729-dimash-kudaybergen-prinyal-uchastie-v-ceremonii-otkrytiya-v-vsemirnyh-igr-kochevnikov-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie