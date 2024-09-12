Сборная Казахстана по кокпару вырвала победу у Кыргызстана в финале Игр кочевников

Финал Всемирных игр кочевников в Астане между сборными Казахстана и Кыргызстана завершился победой хозяев соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира в этой дисциплине прошел в четверг. Основное время завершилось со счетом 4:4. В овертайме сборная Казахстана заработала решающее очко заработала, благодаря чему стала чемпионом.

На прошлых Играх кочевников в 2022 году команды также встретились в финале. Тогда казахстанцы также одержали победу (4:3).

Бронзовую медаль в кокпаре на Играх-2024 взяли россияне. В матче за третье место они одолели сборную Турции со счетом 8:2.

Отметим, что позднее в четверг команды Казахстана и Кыргызстана также оспорят золото в кок-бору.

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