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Сборная Казахстана по кокпару вырвала победу у Кыргызстана в финале Игр кочевников

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Сборная Казахстана по кокпару на Играх кочевников 2024 года
Сборная Казахстана по кокпару. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Финал Всемирных игр кочевников в Астане между сборными Казахстана и Кыргызстана завершился победой хозяев соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира в этой дисциплине прошел в четверг. Основное время завершилось со счетом 4:4. В овертайме сборная Казахстана заработала решающее очко заработала, благодаря чему стала чемпионом.

На прошлых Играх кочевников в 2022 году команды также встретились в финале. Тогда казахстанцы также одержали победу (4:3).

Бронзовую медаль в кокпаре на Играх-2024 взяли россияне. В матче за третье место они одолели сборную Турции со счетом 8:2.

Отметим, что позднее в четверг команды Казахстана и Кыргызстана также оспорят золото в кок-бору.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2160573-sbornaya-kazahstana-po-kokparu-vyrvala-pobedu-u-kyrgyzstana-v-finale-igr-kochevnikov/

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