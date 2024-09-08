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Игры кочевников — 2024 в Астане: какие виды спорта представлены?

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Игры кочевников 2024 года в Астане
Игры кочевников в Астане. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

В воскресенье, 8 сентября, в Астане официально откроются V Всемирные игры кочевников. NUR.KZ рассказывает, что важно знать о спортивной программе соревнований.

Участники будут состязаться в этнических видах спорта. В основу соревновательных дисциплин легли народные игры исторически кочевых народов.

Церемония открытия начнется 8 сентября в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы "Qazsport", "Хабар" и "Jibek Joly".

Участие в турнире подтвердили 89 стран. Впервые в Играх кочевников примут участие представители государств всех континентов.

Асық ату

Суть этой игры — выбить свои асыком одну или несколько таких же костей, которые выстраиваются в центре круга. Исторически роль снарядов для Асық ату выполняли настоящие кости животных — обычно части коленного сустава овцы или барана.

Бәйге

Конные скачки на большие расстояния. В зависимости от дисциплины меняются требования к возрасту лошадей и дистанция.

Теңге ілу

Конная игра, цель которой — за короткое время собрать пять мешочков с деньгами. Проводится на площадке длиной 150 метров и шириной 20 метров.

Кураш

Вид борьбы, где соперники действуют в стойке на матах, аналогичных татами в дзюдо. В кураше запрещены ведение борьбы в положении лежа, а также любые ударные, болевые и удушающие приемы, захваты ниже пояса. Разрешены исключительно броски и подсечки.

Мас-рестлинг

В этой игре соперники садятся друг напротив друга, упираются ногами в доску и берутся за палку двумя руками. Для победы необходимо вырвать палку у оппонента либо перетянуть его вместе с ней на свою сторону.

Мангала

Интеллектуальная игра, в которой нужно собрать наибольшее количество из 48 камней в свои лунки.

Дәстүрлі садақ ату

Соревнования по стрельбе из традиционного лука.

Жамбы ату

Соревнования по стрельбе из традиционного лука верхом на лошади. Жамбы ату — казахский стиль, также есть корейский, турецкий и венгерский.

Ордо

Игра основывается на своеобразном аналоге военной карты. У каждого участника есть по пять альчиков, которыми он может выполнять броски на выбивание. Задача — выбить все альчики и ханы.

Көкпар

Командная игра для всадников, которые исторически боролись за тушу козла. В официальных соревнованиях используется муляж. Цель — удержать снаряд и забросить его в ворота соперников.

Қазақ күресі

Разновидность борьбы в стойке без захватов руками за ноги. Борьба в партере или лежа не разрешается. В қазақ күресі броски могут производиться произвольным захватом за одежду, за пояс одной или двумя руками, захватом рук и туловища.

Корэш

Борьба на кушаках (поясах), где от участники требуется уложить соперника на лопатки. Запрещены подножки, подсечки, зацеп ногами, но разрешены броски с помощью ног.

Состязание силачей

Соревнования в пяти силовых дисциплинах:

  • поднятие камня весом 100 килограммов и перенос на 10 метров;
  • приседание с мешком весом 100 килограммов;
  • метание копья весом 10 килограммов правой или левой рукой к цели (мишени), стоящей на расстоянии 10 метров;
  • приседание с бревном весом 130 килограммов на плечах;
  • буксировка тележки весом 200 килограммов на 10 метров.

Овари

Интеллектуальная игра с лунками и 48 шарами. Участнику необходимо собрать как можно больше шаров в своем хранилище.

Құсбегілік

Охота с ловчими птицами — соколом, беркутом и ястребом. Используются муляжи и вабило — специальные приманки.

Арқан тартыс

Командные соревнования по перетягиванию каната.

Аударыспақ

Соревнования всадников, которым необходимо перевернуть соперника. Запрещается использовать рывки и подергивание рук.

Ашыртмалы аба гюреши

Борьба на поясах. Допустимы произвольные захваты за тело и одежду соперника. Можно воздействовать ногами на ноги оппонента, совершать броски.

Алыш

Еще одна разновидность борьбы на поясах. В исходной позиции голова спортсмена лежит на плечевой части соперника, при этом он следит за движениями ног соперника из-под своих рук. Участники захватывают пояс оппонента, после чего борьба проходит только в положении стоя. Задача — свалить соперника на лопатки, не отпуская его пояс.

Тогызкумалак

Интеллектуальная игра, где у каждого участника изначально есть по 81 шарику — по девять шариков одного цвета для девяти лунок. Необходимо через перекладывание шариков собрать как можно большее их количество в специальный "казан".

Кок бору

Командная игра всадников, в которой нужно завладеть козлиной тушей (в официальных соревнованиях — муляж) и забросить ее в тай-казан соперника.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2158734-igry-kochevnikov-2024-v-astane-kakie-vidy-sporta-predstavleny/

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