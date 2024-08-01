Первая медалистка Казахстана на Олимпиаде-2024 остановилась в двух очках от третьего финала Игр

Представительницы женской команды по пулевой стрельбе Александра Ле и Арина Алтухова не смогли преодолеть квалификацию в очередной дисциплине на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменки выступили в отборочном соревновании по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений.

Ле в позиции с колена набрала 195 очков, лежа – 198, стоя – 194. Итоговый балл – 587. Таким образом, казахстанка заняла 10-е место в квалификации. Для попадания в финал ей не хватило двух очков.

Результат Алтуховой выглядит следующим образом: 195, 200, 191. Итоговый – 586. Атлетка расположилась на 13-м месте в зачете.

Напомним, что в финал вышли спортсменки, показавшие восемь лучших результатов. Таким образом, Арина Алтухова и Александра Ле, завоевавшая в дуэте с Исламом Сатпаевым бронзовую медаль Игр в смешанном парном разряде, завершили свои выступления на Олимпиаде в Париже.

Ранее турнир покинули сам Сатпаев и Константин Малиновский.

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