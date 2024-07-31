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Бронзовый призер Олимпиады-2024 из Казахстана завершил свои выступления в Париже

Опубликовано:

Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев
Ислам Сатпаев. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представители Казахстана в пулевой стрельбе Ислам Сатпаев и Константин Малиновский не прошли этап квалификации на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанцы выступили в отборочных соревнованиях среди мужчин по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений.

Ислам Сатпаев в позиции с колена набрал средний балл 196, лежа – 197, стоя – 195. В среднем 9.800, итоговый балл – 588. Таким образом, казахстанец занял 18-е место в квалификации.

Результат Малиновского: 197, 196, 193. В среднем – 9.767, итоговый – 586. Отечественный стрелок занял 25-е место.

В следующую стадию выходят атлеты, занявшие первые восемь мест в отборе.

Напомним, что Ислам Сатпаев является бронзовым призером Олимпиады в Париже, казахстанцу удалось завоевать награду в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров в миксте.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142513-bronzovyy-prizer-olimpiady-2024-zavershil-svoi-vystupleniya-v-parizhe/

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