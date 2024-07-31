Бронзовый призер Олимпиады-2024 из Казахстана завершил свои выступления в Париже

Представители Казахстана в пулевой стрельбе Ислам Сатпаев и Константин Малиновский не прошли этап квалификации на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл первый бой на Олимпиаде-2024

Казахстанцы выступили в отборочных соревнованиях среди мужчин по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений.

Ислам Сатпаев в позиции с колена набрал средний балл 196, лежа – 197, стоя – 195. В среднем 9.800, итоговый балл – 588. Таким образом, казахстанец занял 18-е место в квалификации.

Результат Малиновского: 197, 196, 193. В среднем – 9.767, итоговый – 586. Отечественный стрелок занял 25-е место.

В следующую стадию выходят атлеты, занявшие первые восемь мест в отборе.

Напомним, что Ислам Сатпаев является бронзовым призером Олимпиады в Париже, казахстанцу удалось завоевать награду в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров в миксте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.