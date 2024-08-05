Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 5 августа

В десятый день летней Олимпиады в Париже выступят пятеро отечественных атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов спортсменов из Казахстана.
12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация (микст)
Эдуард Ещенко, Асем Орынбай (матч за бронзу и финал стартуют в 18:00).
15:50. Легкая атлетика. 200 м, утешительный раунд (ж)
Ольга Сафронова.
18:21. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)
Алимхан Сыздыков — Алин Киурариу (Румыния). До 130 кг.
18:35. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)
Айдос Султангали — Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан). До 60 кг.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
11:00. Триатлон. Смешанная эстафета
12:30. Стрельба. Скорострельный пистолет 25м, финал (м)
13:55. Бадминтон. Финал, одиночки (ж)
14:45. Спортивная гимнастика. Брусья, финал (м)
15:38. Спортивная гимнастика. Бревно, финал (ж)
16:33. Спортивная гимнастика. Перекладина, финал (м)
17:23. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (ж)
17:30. Бадминтон. Одиночки (мужчины)
19:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом, финал (ж)
19:48. Гребной слалом. Экстрим-слалом, финал (м)
22:00. Легкая атлетика. Прыжки с шестом, финал (м)
22:46. Трековые велогонки. Командный спринт, финалы (ж)
23:30. Легкая атлетика. Метание диска, финал (ж)
00:00. Баскетбол 3х3. Матч за 3-е место (ж)
00:15. Легкая атлетика. 5000м, финал (ж)
00:24. Серфинг. Поединок за бронзу (м)
00:30. Баскетбол 3х3. Матч за 3-е место (м)
00:47. Легкая атлетика. 800м, финал (ж)
01:00. Баскетбол 3х3. Финал (ж)
01:05. Серфинг. Поединок за бронзу (ж)
01:30. Баскетбол 3х3. Финал (м)
01:46. Серфинг. Финал (м)
02:27. Серфинг. Финал (ж)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144397-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-5-avgusta/