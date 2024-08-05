Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 5 августа

В десятый день летней Олимпиады в Париже выступят пятеро отечественных атлетов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов спортсменов из Казахстана.

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12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация (микст)

Эдуард Ещенко, Асем Орынбай (матч за бронзу и финал стартуют в 18:00).

15:50. Легкая атлетика. 200 м, утешительный раунд (ж)

Ольга Сафронова.

18:21. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)

Алимхан Сыздыков — Алин Киурариу (Румыния). До 130 кг.

18:35. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)

Айдос Султангали — Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан). До 60 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

11:00. Триатлон. Смешанная эстафета

12:30. Стрельба. Скорострельный пистолет 25м, финал (м)

13:55. Бадминтон. Финал, одиночки (ж)

14:45. Спортивная гимнастика. Брусья, финал (м)

15:38. Спортивная гимнастика. Бревно, финал (ж)

16:33. Спортивная гимнастика. Перекладина, финал (м)

17:23. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (ж)

17:30. Бадминтон. Одиночки (мужчины)

19:43. Гребной слалом. Экстрим-слалом, финал (ж)

19:48. Гребной слалом. Экстрим-слалом, финал (м)

22:00. Легкая атлетика. Прыжки с шестом, финал (м)

22:46. Трековые велогонки. Командный спринт, финалы (ж)

23:30. Легкая атлетика. Метание диска, финал (ж)

00:00. Баскетбол 3х3. Матч за 3-е место (ж)

00:15. Легкая атлетика. 5000м, финал (ж)

00:24. Серфинг. Поединок за бронзу (м)

00:30. Баскетбол 3х3. Матч за 3-е место (м)

00:47. Легкая атлетика. 800м, финал (ж)

01:00. Баскетбол 3х3. Финал (ж)

01:05. Серфинг. Поединок за бронзу (ж)

01:30. Баскетбол 3х3. Финал (м)

01:46. Серфинг. Финал (м)

02:27. Серфинг. Финал (ж)

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