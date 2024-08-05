Пять тысячных секунды определили олимпийского чемпиона в беге на 100 метров

Американец Ноа Лайлс выиграл летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в беге на 100 метров, серебряного призера он опередил на 0,005 секунды, передает корреспондент NUR.KZ.

Спринтеры разыграли последний комплект медалей в легкой атлетике в воскресной программе соревнований.

Лайлс преодолел дистанцию за 9,79 секунды. Аналогичное время показал ямаец Кишан Томпсон. Фотофиниш определил, что американец опередил соперника на 0,005 секунды, поэтому именно Лайлс занял первое место.

Тройку призеров замкнул еще один представитель США Фред Керли (9,81).

Мировой рекорд в мужском беге на 100 метров удерживает ямаец Усэйн Болт, который на чемпионате мира в 2009 году показал время 9,58 секунды.

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