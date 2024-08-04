Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 4 августа

В девятый день Олимпийских игр в столице Франции выступят 7 спортсменов из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.

12:00. Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет 25 м, раунд 1 (м)

Никита Чирюкин (второй раунд в стартует в 16:00).

12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация день 2 (ж)

Асем Орынбай (финал состоится в 18:30).

13:05. Легкая атлетика. 3000 м с/п, раунд 1 (ж) Дэйзи Джепкемей, Нора Джеруто.

13:55. Легкая атлетика. 200 м, раунд 1 (ж)

Ольга Сафронова.

14:50. Легкая атлетика. 110 м с/б, раунд 1 (м) Давид Ефремов.

15:52. Бокс. Полуфинал (м)

Нурбек Оралбай — Кристиан Хавьер Пиналес (Доминиканская Республика). До 80 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

12:00. Гольф. Личный зачет, раунд 4 (м)

13:00. Конный спорт. Личная выездка, гран-при, КЮР

15:00. Теннис. Парный разряд. Матч за бронзу (ж)

16:00. Теннис. Одиночный разряд. Финал (м)

17:00. Теннис. Парный разряд. Финал (ж)

15:04. Бокс. Полуфинал (ж, 54 кг)

15:20. Бокс. Полуфинал, (м, 51 кг)

15:36. Бокс. Полуфинал, (м, 63,5 кг)

16:08. Бокс. Полуфинал, (м, 92 кг)

16:30. Настольный теннис. Матч за бронзу, одиночный разряд (м)

17:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка (ж)

17:30. Настольный теннис. Финал, одиночный разряд (м)

17:33. Стрельба из лука. Матч за 3-е место, индивидуальные (м)

17:46. Стрельба из лука. Финал, индивидуальные (м)

18:00. Бадминтон. Пары (мужчины)

18:00. Спортивная гимнастика. Кольца, финал (м)

18:40. Спортивная гимнастика. Разновысокие брусья, финал (ж)

19:24. Спортивная гимнастика. Опорный прыжок, финал (м)

19:34. Бокс. Полуфинал, (ж, 54 кг)

19:50. Бокс. Полуфинал, (м, 51 кг)

20:06. Бокс. Полуфинал, (м, 63,5 кг)

20:22. Бокс. Полуфинал, (м, 80 кг)

20:38. Бокс. Полуфинал, (м, 92 кг)

21:30. Плавание. 50м вольным стилем, финал (ж)

21:37. Плавание. 1500м вольным стилем, финал (м)

22:10. Плавание. Эстафета 4x100м комплексом, финал (м)

22:10. Фехтование. Командная рапира, финалы (м)

22:32. Плавание. Эстафета 4x100м комплексом, финал (ж)

22:55. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, финал (ж)

23:30. Легкая атлетика. Метание молота, финал (м)

00:50. Легкая атлетика. 100м, финал (м).

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