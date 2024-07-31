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Геннадий Головкин открыл соревновательный день в боксе на Олимпиаде-2024

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Глава НОК Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: НОК РК

В среду, 31 июля, глава НОК Казахстана Геннадий Головкин произвел открытие соревновательного дня в боксе на Олимпийских играх – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Оlympic.kz.

Напомним, что Головкин сам является профессиональным боксером, и организаторы Игр в Париже выбрали его в качестве персоны для открытия олимпийских соревнований в этом виде спорта в среду.

Глава НОК РК трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков. Ранее такой традиции не было. Этот жест является нововведением на Олимпиаде-2024. Церемония рассчитана на создание связи между зрителями и спортсменами.

Три удара призваны напомнить зрителям, что каждое событие — это уникальное представление, заслуживающее внимания и уважения публики. Болельщикам на трибунах предлагается соблюсти минуту молчания в момент трех ударов, как в театре.

Отметим, что 42-летний президент НОК Казахстана Геннадий Головкин официально еще не завершил свою профессиональную карьеру.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142660-gennadiy-golovkin-otkryl-sorevnovatelnyy-den-v-bokse-na-olimpiade-2024/

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