Геннадий Головкин открыл соревновательный день в боксе на Олимпиаде-2024

В среду, 31 июля, глава НОК Казахстана Геннадий Головкин произвел открытие соревновательного дня в боксе на Олимпийских играх – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Оlympic.kz.

Напомним, что Головкин сам является профессиональным боксером, и организаторы Игр в Париже выбрали его в качестве персоны для открытия олимпийских соревнований в этом виде спорта в среду.

Глава НОК РК трижды ударил об пол деревянным жезлом, что является возвещением о старте поединков. Ранее такой традиции не было. Этот жест является нововведением на Олимпиаде-2024. Церемония рассчитана на создание связи между зрителями и спортсменами.

Три удара призваны напомнить зрителям, что каждое событие — это уникальное представление, заслуживающее внимания и уважения публики. Болельщикам на трибунах предлагается соблюсти минуту молчания в момент трех ударов, как в театре.

Отметим, что 42-летний президент НОК Казахстана Геннадий Головкин официально еще не завершил свою профессиональную карьеру.

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