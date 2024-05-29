Северная Корея отправила через границу более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров через границу в Южную Корею, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN. Отмечается, что к ним был прикреплены пакеты с мусором.

По данным издания, во вторник вечером южнокорейские военные начали замечать "большое количество воздушных шаров", прибывающих с севера. По данным Объединенного комитета начальников штабов страны (JCS), к утру среды они обнаружили более 150 шаров. На опубликованных фотографиях видны пластиковые пакеты, из некоторых видны обрывки пластика, листы бумаги, и нечто, напоминающее грязь. Все это раскидано по дорогам и тротуарам. На данный момент воздушные шары и их содержимое исследуются правительственными учреждениями.

"Действия Северной Кореи нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности наших граждан. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и низкоуровневые действия", — заявили в JCS.

Органы власти также разослали сообщения жителям северных провинций Кенги и Канвондо, с предупреждением о "неопознанных объектах" и посоветовали воздержаться от активного отдыха. По данным JCS, пакеты могут повредить жилые районы, аэропорты и автомагистрали.

По данным CNN, северокорейские государственные СМИ ЦТАК, считают этот шаг ответом на южнокорейских активистов, которые "часто отправляют материалы, в том числе пропагандистские листовки, продукты питания, лекарства, радиоприемники и USB-накопители, содержащие южнокорейские новости и телевизионные драмы".

В феврале этого года сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о готовности оккупировать Южную Корею, если потребуется для безопасности страны.

Также сообщалось, что правительство Южной Кореи объявило о борьбе с шринкфляцией, заявив, что производители должны уведомлять потребителей о любых изменениях.