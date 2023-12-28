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Зайнутдинов и Алимханулы: кто еще попал в топ-5 самых богатых спортсменов Казахстана в 2023 году

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футбольный мяч и деньги. иллюстративное фото
футбольный мяч и деньги. иллюстративное фото: getty images / Jose A.Bernat Bacete

Казахстанские спортсмены в уходящем 2023 году отличились не только впечатляющими победами, но также и хорошими гонорарами за свои достижения. NUR.KZ предлагает свой топ-5 самых богатых казахстанских спортсменов по итогам этого сезона.

Первое место - Елена Рыбакина (теннис)

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Традиционно профессиональный теннис остается спортом с самыми большими призовыми среди всех видов. Так, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заработала в этом сезоне больше 5 с половиной миллионов долларов США (2,5 млрд тенге) и вошла в топ-5 теннисисток мира по заработку по итогам этого сезона. Самый большой гонорар она получила после выхода в финалы австралийских и американских турниров.

Второе место - Александр Бублик (теннис)

Александр Бублик
Александр Бублик: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

На второй позиции еще один представитель тенниса. Первая ракетка Казахстана, но уже в мужском одиночном разряде Александр Бублик заработал по итогам этого сезона 1,57 млн долларов призовых (712 млн тенге). В его активе 24 победы и 28 поражений. Самыми удачными для него стали корты немецкого Галле (446 тысяч долларов) и английского Уимблдона (262 тысячи долларов).

Третье место - Бахтиер Зайнутдинов (футбол)

Бахитер Зайнутдинов матч кезінде
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

В рейтинге самых богатых спортсменов не обойдется, конечно же, и без футбола. Так, на третьей строчке расположился самый высокооплачиваемый футболист сборной Казахстана - Бахтиер Зайнутдинов. Начинал этот год казахстанский футболист в московском ЦСКА с зарплатой в 1,7 млн евро (110 тысяч евро в месяц). Затем перешел в турецкий "Бешикташ" с зарплатой в 1,2 млн евро в год (100 тысяч евро в месяц). Таким образом, ориентировочный заработок по итогам 2023 года - 1,420 млн долларов США (644 млн тенге).

Четвертое место - Жанибек Алимханулы (профессиональный бокс)

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Четвертое место уходит непобежденному казахстанскому профи-боксеру Жанибеку Алимханулы. "Qazaq style" провел в этом году два боя: защиту пояса WBO против Стивена Батлера, а также объединительный поединок против Винченцо Гуальтьери. Если считать только гонорар за два поединка, то это порядка 700-750 тысяч долларов (340 млн тенге). Но в случае профессионального бокса эти цифры далеко не точные, так как по последнему бою гонорар казахстанца мог быть и больше, поскольку в расчетах не учитывались сборы по платным трансляциям.

Пятое место - Шавкат Рахмонов (ММА)

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Что касается самого известного казахстанского бойца смешанных единоборств, то тут тоже не все так однозначно. В 2023 году Рахмонов провел два боя в UFC: против Джеффа Нила и Стивена Томпсона. По итогам двух боев ориентировочный заработок равен примерно 556 тысячам долларов США (306 тысяч за бой с Томпсоном, 200 тысяч за схватку с Нилом и 50 тысяч бонус от UFC) (252 млн.тенге). Но на недавней пресс-конференции сам Рахмонов опроверг информацию по цифрам за поединок с Томпсоном и отметил, что заработал больше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2053047-zaynutdinov-i-alimhanuly-kto-esche-popal-v-top-5-samyh-bogatyh-sportsmenov-kazahstana-v-2023-godu/

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