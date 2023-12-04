Александр Бублик возглавил рейтинг самых богатых казахстанских теннисистов

Стал известен заработок первой ракетки Казахстана в мужском одиночном разряде Александра Бублика по итогам прошедшего теннисного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал "Дядя Ваня".

За сезон Бублик провел 52 матча в одиночном разряде и заработал $1,57 млн ​​призовых. В его активе 24 победы и 28 поражений. В среднем за матч первая ракетка нашей страны заработала $28,8 тысячи. Самыми удачными для него стали корты немецкого Галле (446 тысяч долларов ) и английского Уимблдона (262 тысячи долларов ). Далее в рейтинге самых успешных теннисистов нашей страны идет Тимофей Скатов – $321 тысяча, Михаил Кукушкин– $134 тысячи , Бейбит Жукаев– $94 тысячи, Денис Евсеев – $78 тысяч.

Топ-10 самых успешных теннисистов в этом сезоне выглядит следующим образом:

Новак Джокович (Сербия) – 15,9 млн Карлос Алькарас (Испания) – 10,7 млн Даниил Медведев (Россия) – 9,2 млн Янник Синнер (Италия) – 8,2 млн Андрей Рублев (Россия) – 5,1 млн Александр Зверев (Германия) – 4,8 млн Стефанос Циципас (Греция) – 4,7 млн Хольгер Руне (Дания) – 4,1 млн. Хуберт Хуркач (Польша) – 3,8 млн Тейлор Фриц (США) – 3,3 млн.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.