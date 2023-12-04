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Александр Бублик возглавил рейтинг самых богатых казахстанских теннисистов

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Стал известен заработок первой ракетки Казахстана в мужском одиночном разряде Александра Бублика по итогам прошедшего теннисного сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал "Дядя Ваня".

За сезон Бублик провел 52 матча в одиночном разряде и заработал $1,57 млн ​​призовых. В его активе 24 победы и 28 поражений. В среднем за матч первая ракетка нашей страны заработала $28,8 тысячи. Самыми удачными для него стали корты немецкого Галле (446 тысяч долларов ) и английского Уимблдона (262 тысячи долларов ). Далее в рейтинге самых успешных теннисистов нашей страны идет Тимофей Скатов – $321 тысяча, Михаил Кукушкин– $134 тысячи , Бейбит Жукаев– $94 тысячи, Денис Евсеев – $78 тысяч.

Топ-10 самых успешных теннисистов в этом сезоне выглядит следующим образом:

  1. Новак Джокович (Сербия) – 15,9 млн
  2. Карлос Алькарас (Испания) – 10,7 млн
  3. Даниил Медведев (Россия) – 9,2 млн
  4. Янник Синнер (Италия) – 8,2 млн
  5. Андрей Рублев (Россия) – 5,1 млн
  6. Александр Зверев (Германия) – 4,8 млн
  7. Стефанос Циципас (Греция) – 4,7 млн
  8. Хольгер Руне (Дания) – 4,1 млн.
  9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3,8 млн
  10. Тейлор Фриц (США) – 3,3 млн.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2049004-aleksandr-bublik-vozglavil-reyting-samyh-bogatyh-kazahstanskih-tennisistov/

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