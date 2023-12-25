"Зачем вам считать мои деньги?": Шавкат Рахмонов опроверг информацию о своем гонораре

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов прокомментировал ранее появившуюся информацию о его гонораре за последний бой в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

На пресс-конференции непобежденный казахстанский боец ответил на вопросы журналистов о гонораре. Сразу после поединка против Стивена Томпсона появилась информация о заработке бойцов. Судя по этим цифрам казахстанец заработал 306 тысяч долларов США, его соперник $416.000.

"Если честно та информация недостоверная. Не знаю насколько больше меня заработал Томпсон. Скажу, что заработал больше,чем писали. Не буду говорить сколько. По контракту не могу говорить. Зачем вам считать мои деньги?" - заявил журналистам Рахмонов

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

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