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Елена Рыбакина вошла в топ-5 самых богатых теннисисток этого сезона

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заработала больше 5 миллионов долларов США и вошла в топ-5 теннисисток по заработку по итогам этого сезона, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

По итогам прошедшего сезона-2023 рейтинг топ-5 теннисисток, заработавших больше 5 миллионов долларов США призовых, выглядит следующим образом:

1) Ига Швентек (9,8 млн) - Польша

2) Арина Соболенко (8,2 млн) - Беларусь

3) Коко Гауфф (6,7) - США

4) Джессика Пегула (6 млн) - США

5) Елена Рыбакина (5,5 млн) - Казахстан

15 теннисисток заработали больше 2 млн, 42 – больше миллиона, 101 – больше 500 тысяч, 157 – больше 300 тысяч, 193 – больше 200 тысяч, 272 – больше ста тысяч. Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.

Напомним, Елена в последний раз выходила на корт на Итоговом турнире в мексиканском Канкуне. На групповой стадии чемпионка Уимблдона уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко.

Ранее, также стало известно, сколько Рыбакина заработала за выступление на Итоговых соревнованиях WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045940-elena-rybakina-voshla-v-top-5-samyh-bogatyh-tennisistok-etogo-sezona/

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