Стало известно, сколько заработает Жанибек Алимханулы за бой с Гуалтьери

Появилась информация о примерном гонораре казахстанского профессионального боксера и чемпиона среднего дивизиона по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы после объединительного боя с немцем Винченцо Гуалтьери, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщают зарубежные источники, гарантированный гонорар Алимханулы - 400 тысяч долларов США. Если цифры продаж платных трансляций превысят 500 тысяч, то казахстанец заработает $1,5 миллиона.

Необходимо заметить, что данные цифры не являются официальными, поскольку ни организаторы боя, ни местная спортивная комиссия, не разглашали реальных гонораров боксеров.

Ранее известный журналист Дэн Рафаэль говорил, что заработок Гуальтьери за бой с Алимханулы составит 750 тысяч долларов. По другим данным, гонорар немца может достигнуть одного миллиона долларов США.

Напомним, поединок Алимханулы — Гуальтьери прошел в американском Розенберге и завершился нокаутом в шестом раунде от казахстанского боксера.

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