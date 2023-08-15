Стали известны подробности трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

25-летний полузащитник сборной Казахстана по футболу и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов продолжит карьеру в стамбульском клубе "Бешикташ", пишет портал Sport24.

По информации источника, Бахтиер подписал контракт с "Бешикташем" до лета 2027 года. Зарплата казахстанского футболиста составит около 1,2 млн евро за сезон.

За трансфер Зайнутдинова турецкий клуб заплатит ЦСКА 4,5 млн евро. Планы выплат обсуждаются.

Ожидается, что через несколько дней игрок сборной Казахстана присоединится к "Бешикташу".

По новым правилам турецкой Суперлиги Бахтиер Зайнутдинов не будет считаться легионером.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел за ЦСКА четыре матча, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032569-stali-izvestny-podrobnosti-transfera-zaynutdinova-v-beshiktash/