Токаев подарил свой шарф ребенку на матче Казахстан – Сан-Марино (видео)

Касым-Жомарт Токаев после победной игры сборной Казахстана против Сан-Марино подарил юному болельщику, пришедшему на матч, свой шарф. Момент запечатлели на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев сборной Казахстана по футболу против Сан-Марино, который состоялся на стадионе "Астана Арена". Вместе с главой государства на игре присутствовали певец Димаш Кудайберген, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев и другие.

Матч сборной Казахстана со счетом 3:1.

Пресс-служба Токаева опубликовала в официальном Telegram-канале видеоролик, на котором президент после победной игры дарит шарф юному болельщику.

Напомним, что Токаев также присутствовал на матче сборной Казахстана против Северной Ирландии в сентябре этого года. Компанию ему составил Геннадий Головкин.

В тот день казахстанским футболистам удалось одержать победу со счетом 1:0.

Следующий свой матч в рамках отбора на чемпионат Европы национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Словении в ночь с 20 на 21 ноября, в 01:45 по времени Астаны.

Отметим, что после вчерашней игры в Астане болельщики последовали примеру волонтеров и убрали мусор со стадиона.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей сборной Магомед Адиев заявил, что перед следующей игрой против Словении сделает определенные корректировки.

"Надо сейчас подумать, как мы будем поднимать свою игру и прикрывать определенные зоны. Есть идеи, но мне нужно было игру сыграть, чтобы подумать. У меня есть еще время посмотреть эту игру и в полете принимать окончательное решение", – заявил он.

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