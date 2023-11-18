Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев подарил свой шарф ребенку на матче Казахстан – Сан-Марино (видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев на матче на матче против Сан-Марино
Президент на матче против Сан-Марино. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев после победной игры сборной Казахстана против Сан-Марино подарил юному болельщику, пришедшему на матч, свой шарф. Момент запечатлели на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев посетил матч сборной Казахстана по футболу против Сан-Марино, который состоялся на стадионе "Астана Арена". Вместе с главой государства на игре присутствовали певец Димаш Кудайберген, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев и другие.

Матч завершился победой сборной Казахстана со счетом 3:1.

Пресс-служба Токаева опубликовала в официальном Telegram-канале видеоролик, на котором президент после победной игры дарит шарф юному болельщику.

Напомним, что Токаев также присутствовал на матче сборной Казахстана против Северной Ирландии в сентябре этого года. Компанию ему составил Геннадий Головкин.

В тот день казахстанским футболистам удалось одержать победу со счетом 1:0.

Следующий свой матч в рамках отбора на чемпионат Европы национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Словении в ночь с 20 на 21 ноября, в 01:45 по времени Астаны.

Отметим, что после вчерашней игры в Астане болельщики последовали примеру волонтеров и убрали мусор со стадиона.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер нашей сборной Магомед Адиев заявил, что перед следующей игрой против Словении сделает определенные корректировки.

"Надо сейчас подумать, как мы будем поднимать свою игру и прикрывать определенные зоны. Есть идеи, но мне нужно было игру сыграть, чтобы подумать. У меня есть еще время посмотреть эту игру и в полете принимать окончательное решение", – заявил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2046394-tokaev-podaril-svoy-sharf-rebenku-na-matche-kazahstan-san-marino-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.