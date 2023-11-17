Магомед Адиев подвел итоги победного матча против Сан-Марино

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал домашнюю победу в матче против Сан-Марино в рамках квалификации на чемпионат Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

На послематчевой пресс-конференции главный рулевой сборной заявил, что перед следующей игрой против Словении сделает определенные корректировки.

"Надо сейчас подумать, как мы будем поднимать свою игру и прикрывать определенные зоны. Есть идеи, но мне нужно было игру сыграть, чтобы подумать. У меня есть еще время посмотреть эту игру и в полете принимать окончательное решение", - заявил главный тренер.

Магомед Адиев также ответил на вопросы журналистов о том, что он может войти в историю казахстанского футбола как самый успешный тренер.

"Я не люблю примерять лавры легенды. Я хочу отвечать за свои слова, для меня это более важно. Я хочу состояться как тренер и выйти вместе со сборной на Евро. Что касается гражданства, я благодарен этой Республике. Мне доверили самое сокровенное - тренировать сборную. Когда придет момент сложить полномочия тренера, я все равно останусь самым большим и преданным поклонником сборной Казахстана", - подытожил Адиев.

Напомним, домашний матч сборной Казахстана против Сан-Марино в рамках отбора на ЕВРО-2024 завершился победой хозяев со счетом 3:1.

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