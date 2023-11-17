Астанчане собрали мусор на стадионе после матча Казахстан - Сан-Марино (фото)
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В Астане болельщики последовали примеру волонтеров и убрали мусор со стадиона после матча между сборными Казахстана и Сан-Марино, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, после матча между сборными Казахстана и Сан-Марино группа столичных волонтеров и неравнодушных фанатов убрала мусор на стадионе "Астана Арена".
"Граждан восхитила не только активность футбольных фанатов и жителей столицы, но и их осознанность. К уборке присоединились как активисты и волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и все неравнодушные жители Астаны", - рассказали в акимате.
Напомним, сегодня на "Астана Арене" в рамках отборочного цикла Евро-2024 состоялся футбольный матч между сборными Казахстана и Сан-Марино.
Поболеть за нашу сборную пришел глава государства Касым-Жомарт Токаев. Вместе с ним на матче были певец Димаш Кудайберген, спортсменка Ольга Рыпакова и другие общественные деятели страны.
В итоге казахстанская команда одержала победу со счетом 3:1. Голы забили Ислам Чесноков и Абат Аймбетов.
После матча главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев прокомментировал игру футболистов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046386-astanchane-sobrali-musor-na-stadione-posle-matcha-kazahstan-san-marino-foto/