Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино в матче отбора на ЕВРО-2024

Национальная сборная Казахстана по футболу в домашнем матче квалификации на чемпионат Европы-2024 победила Сан-Марино, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на дождливую погоду, на "Астана Арене" было очень жарко. Ведь счет хозяева поля открыли уже на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал 23-летний полузащитник костанайского "Тобола" Ислам Чесноков. На перерыв подопечные Магомеда Адиева уходили с минимальным преимуществом - 1:0.

На 51-й минуте второго тайма Чесноков оформил дубль. Счет 2:0 в пользу казахстанцев продержался недолго.

Спустя семь минут случился исторический момент для Сан-Марино. Они забили гол во втором матче подряд. Ранее они смогли поразить ворота Дании. Затем гости грубо сыграли в своей штрафной площади, но судьи зафиксировали нарушение и был назначен пенальти. Хладнокровно и профессионально реализовал 11-метровый удар Абат Аймбетов.

Итоговый счет встречи - 3:1. Казахстан побеждает в важнейшем матче отбора на ЕВРО-2024.

Победа дала сборной Казахстана необходимые три очка. Окончательные расклады в группе H станут известны после матча Словения - Дания.

Следующий свой матч в рамках отбора на чемпионат Европы национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Словении в ночь с 20-го на 21-е ноября, в 01:45 по времени Астаны.

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