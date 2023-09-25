Казахстан опустился на 15 место в медальном зачете Азиатских игр-2022

В китайском городе Ханчжоу завершился очередной соревновательный день Азиатских игр-2022. Сборная Казахстана потеряла позиции в медальном зачете, передает NUR.KZ.

Напомним, после первого дня наша сборная была на десятой строчке. Несмотря на три медали, завоеванные сегодня, Казахстан потерял пять строчек и в данный момент находится на 15 месте. В активе наших спортсменов пять наград: одно "серебро" и четыре "бронзы".

Лидирует Китай. Спортсмены данной сборной завоевали 39 золотых, 21 серебряную и девять бронзовых наград. На втором месте расположилась Южная Корея - десять золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей. Замыкает тройку лучших Япония - пять "золота", 14 "серебра", 12 "бронз".

Пятерку лучших также составляют Узбекистан (4-4-6) и Гонконг (3-4-7).

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