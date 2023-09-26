Дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером Азиатских игр-2022

Сборная Казахстана по дзюдо принесла стране очередную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР). На третью ступень пьедестала поднялся Нурлыхан Шархан, передает NUR.KZ.

Дзюдоист добился успеха в весовой категории до 100 килограммов. В схватке за третье место ему противостоял спортсмен из Южной Кореи Йон Хун Вон.

Встреча завершилась досрочной победой казахстанца - Шархан стал бронзовым призером Азиатских игр.

Отметим, что теперь в активе сборной Казахстана восемь медалей. "Серебро" принесли дзюдоистка Абиба Абужакынова и мужская команда по пулевой стрельбе, третьими стали дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова, стрелок Никита Чирюкин и смешанная команда Казахтана по пулевой стрельбе.

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