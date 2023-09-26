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Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 26 сентября

Опубликовано:

Руслан Курбанов (слева)
Руслан Курбанов (слева). Фото: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

Сегодня, 26 сентября, состоится очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов.

Вид спорта: Киберспорт. League of Legends, Street Fighter V, Arena of Valor

Кто: Команды Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Фехтование, мужчины (на шпаге)/женщины (на сабле)

Кто: Мужская и женская команды

Во сколько: 07:00, финальный блок - 16:30

Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/смешанные команды

Кто: Мужская и смешанная команды Казахстана

Во сколько: 07:00, 08:45

Вид спорта: Стендовая стрельба (скит), мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины

Кто: Нурбек Газез (до 63 кг), Азиза Каражанова (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг)

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 08:00, финалы - в 14:16

Вид спорта: Дзюдо, мужчины/женщины

Кто: Аруна Джангельдина (до 78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг), Галымжан Крикбай (свыше 100 кг)

Во сколько: 08:00, финальный блок - в 14:00

Вид спорта: Плавание, женщины

Кто: Софья Сподаренко (100 метров вольным стилем), Ксения Игнатова (200 метров на спине), Диана Тасжанова (400 метров вольным стилем)

Во сколько: 08:00, финалы - в 17:30

Вид спорта: Большой теннис, мужчины/женщины. Квалификационные раунды

Кто: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, женская команда Казахстана

Во сколько: 08:00, после 10:00 и после 13:30

Вид спорта: Волейбол, мужчины

Кто: Казахстан - Таиланд

Во сколько: 08:30

Вид спорта: Баскетбол, мужчины

Кто: Казахстан - Саудовская Аравия

Во сколько: 09:00

Вид спорта: Регби-7, женщины

Кто: Казахстан - Сингапур

Во сколько: 10:30

Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины

Кто: Команда Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины

Кто: Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Катар

Во сколько: 15:00

Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины

Кто: Казахстан - Камбоджа

Во сколько: 15:50

Вид спорта: Ушу, женщины

Кто: Аян Турсын (до 52 кг)

Во сколько: 17:30

Вид спорта: Бокс, мужчины

Кто: Сабырхан Махмуд

Во сколько: 18:30

Напомним, в активе Казахстана пять наград: одно "серебро" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная находится на 15 месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038077-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-26-sentyabrya/

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