Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, состоится очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов.
Вид спорта: Киберспорт. League of Legends, Street Fighter V, Arena of Valor
Кто: Команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Фехтование, мужчины (на шпаге)/женщины (на сабле)
Кто: Мужская и женская команды
Во сколько: 07:00, финальный блок - 16:30
Вид спорта: Пулевая стрельба, мужчины/смешанные команды
Кто: Мужская и смешанная команды Казахстана
Во сколько: 07:00, 08:45
Вид спорта: Стендовая стрельба (скит), мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Таеквондо, мужчины/женщины
Кто: Нурбек Газез (до 63 кг), Азиза Каражанова (до 53 кг), Мария Севостьянова (до 57 кг)
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Велоспорт на треке, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 08:00, финалы - в 14:16
Вид спорта: Дзюдо, мужчины/женщины
Кто: Аруна Джангельдина (до 78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Дидар Хамза (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 кг), Галымжан Крикбай (свыше 100 кг)
Во сколько: 08:00, финальный блок - в 14:00
Вид спорта: Плавание, женщины
Кто: Софья Сподаренко (100 метров вольным стилем), Ксения Игнатова (200 метров на спине), Диана Тасжанова (400 метров вольным стилем)
Во сколько: 08:00, финалы - в 17:30
Вид спорта: Большой теннис, мужчины/женщины. Квалификационные раунды
Кто: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, женская команда Казахстана
Во сколько: 08:00, после 10:00 и после 13:30
Вид спорта: Волейбол, мужчины
Кто: Казахстан - Таиланд
Во сколько: 08:30
Вид спорта: Баскетбол, мужчины
Кто: Казахстан - Саудовская Аравия
Во сколько: 09:00
Вид спорта: Регби-7, женщины
Кто: Казахстан - Сингапур
Во сколько: 10:30
Вид спорта: Спортивная гимнастика, мужчины
Кто: Команда Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины
Кто: Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Ринат Джумабаев, Казыбек Ногербек
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Пляжный волейбол, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Катар
Во сколько: 15:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины
Кто: Казахстан - Камбоджа
Во сколько: 15:50
Вид спорта: Ушу, женщины
Кто: Аян Турсын (до 52 кг)
Во сколько: 17:30
Вид спорта: Бокс, мужчины
Кто: Сабырхан Махмуд
Во сколько: 18:30
Напомним, в активе Казахстана пять наград: одно "серебро" и четыре "бронзы". В медальном зачете наша сборная находится на 15 месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038077-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-26-sentyabrya/