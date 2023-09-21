Азиада-2023: Государственный флаг Казахстана поднят на официальной церемонии в Ханчжоу (фото, видео)

Государственный флаг Республики Казахстан был поднят на торжественной церемонии поднятия флага XIX летних Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Церемония поднятия флага проходит в Олимпийском городке. В ней приняли участие казахстанские тренеры и спортсмены.

Церемония поднятия флага. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Тренеры национальных сборных Мырзагали Айтжанов и Анна Яковлева.

Церемония поднятия флага. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Кроме того, приняли участие - Марат Джакиев, Ермек Ертаев, Джамиль Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Эртуган Зейнулинов, Асланбек Шымбергенов, Нурбек Оралбай, Сагиндык Тогамбай, Камшибек Кункабаев, Людмила Шерер, Вероника Степанюга, Балжан Койшибаева, Алена Дробовская, Анжелика Пи Чугина, Амина Толегенова, Диана Абишева, Нигора Нурматова, Анна Мельникова, Мария Гришина, Ксения Ким, Екатерина Савина, Алан Курмангалиев, Сарвиноз Миркадырова.

Церемония поднятия флага. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

После поднятия флага Казахстана в Ханчжоу был исполнен также государственный гимн страны.

Церемония поднятия флага. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония поднятия флага. Фото: KAZ.NUR.KZ

Церемония поднятия флага. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

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