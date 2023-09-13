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Болельщики устроили потасовку из-за майки футболиста после матча в Астане (видео)

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Болельщики после футбольного матча
Болельщики после футбольного матча. Кадр из видео: instagram.com/astana_pokazhet

В Астане после футбольного матча между сборными Казахстана и Северной Ирландии болельщики чуть не подрались из-за футболки одного из игроков, брошенной на трибуну, передает NUR.KZ.

Видео инцидента появилось в Instagram-паблике "Астана покажет". На кадрах заметно, как несколько человек кричат и пытаются вырвать что-то друг у друга из рук, а некоторые из присутствующих пытаются их разнять.

Также камера показывает девушку, сидящую с опущенной головой недалеко от конфликтующих людей.

"На футбольном матче "Казахстан – Северная Ирландия" один из наших футболистов кинул свою футболку болельщикам – и вот что из этого вышло: рядом находящейся девочке стало плохо", – написали авторы поста.

Ситуацию с футболкой подтвердили и в Департаменте полиции Астаны.

"10 сентября текущего года, по окончанию футбольного матча, один из игроков кинул свою футболку болельщикам, в ходе которой произошла конкуренция за ее получение. В данном случае никто не пострадал, общественный порядок нарушен не был", – отметили стражи порядка.

Также представители ДП попросили граждан проявлять уважение к другим болельщикам.

При этом ранее сообщалось, что другие болельщики из Астаны восхитили казахстанцев, убрав за собой мусор на стадионе после матча.

Напомним, что 10 сентября в Астане состоялся футбольный матч в рамках отборного тура Евро-2024, где встретились сборные Казахстана и Северной Ирландии. Победу одержала наша сборная.

Единственный гол в игре на свой счет записал Максим Самородов, отличившийся на 27 минуте.

Поболеть за наших игроков лично пришел президент Касым-Жомарт Токаев и многие другие, включая боксера Геннадия Головкина, который специально прилетел из США в столицу. Присутствовал на игре и боец Шавкат Рахмонов – вместе с Головкиным они сделали совместное фото.

После игры президент Касым-Жомарт Токаев лично пришел в раздевалку наших футболистов, чтобы поздравить их. Глава государства пожелал национальной сборной новых достижений. От имени всей команды Токаеву подарили мяч.

Президент поделился впечатлениями после игры. Он заявил, что с удовольствием посетил этот футбольный матч, а игра была интересной и напряженной.

Также своим мнением о футбольном матче поделился новый министр спорта и туризма Ермек Маржикпаев.

"На команду Казахстана было приятно смотреть. Видно большую работу, проделанную тренерским штабом. Отдельно хочу отметить автора забитого мяча – Максима Самородова: молодой нападающий нанес очень красивый и точный удар", – написал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2036364-bolelschiki-ustroili-potasovku-iz-za-mayki-futbolista-posle-matcha-v-astane/

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