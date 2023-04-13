"Не с пустыми руками": Рыбакина подарила Токаеву книгу об "Уимблдоне"

Елена Рыбакина. Фото: Іnstagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подарила президенту страны Касым-Жомарту Токаеву книгу об Уимблдонском турнире. Об этом сообщается в Telegram-канале "Борт №1".

"Лена не с пустыми руками. Чемпионка "Уимлбдона" подарила президенту вот такую книгу", – гласит сообщение.

Подаренную книгу, как видно на одной из приложенных фотографий, спортсменка подписала лично.

"Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву на память от Елены Рыбакиной", – написала теннисистка.

Напомним, сегодня глава государства провел встречу с именитой казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Касым-Жомарт Токаев поздравил победительницу "Уимблдона" с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Спортсменка заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.

Напомним, что в марте именитая теннисистка одержала победу в турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США, обыграв соперницу из Беларуси.

Кроме того, в этом году Рыбакина успела дважды взять "серебро" на двух престижных турнирах – Australian Open-2023 (Мельбурн, Австралия) и WTA Masters 1000 в Майами.

Как пишет интернет-портал GoTennis.ru, Елена Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Когда девочке было пять лет, отец, который сам занимался различными видами спорта, привел ее в теннис. В 2016 году Елена начала профессиональную карьеру.

В июне 2018 года Рыбакина приняла решение сменить спортивное гражданство и начать выступать за Казахстан. В 2022 году она победила на Уимблдоне, а в 2023-м дошла до финала Australian Open и дебютировала в Топ-10 мирового рейтинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2016634-ne-s-pustymi-rukami-rybakina-podarila-tokaevu-knigu-o-uimbldone/