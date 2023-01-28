Елена Рыбакина проиграла в финале Australian Open-2023

Елена Рыбакина. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в финале теннисного турнира "Большого шлема" Australian Open-2023 (Сидней, Австралия), передает NUR.KZ.

В финале казахстанка сыграла против Арины Соболенко из Беларуси.

Рыбакина уверенно забрала первый сет, победив в нем со счетом 6:4. Не все у нее получилось во втором. Елена проиграла со счетом 3:6.

Решающий третий сет теннисистки выдали крайне напряженным и конкурентным. У обеих спортсменок были шансы на итоговую победу. И все же сильнее оказалась Соболенко (6:4), которая стала победительницей турнира.

Напомним, Елена Рыбакина стала первой казахстанской, сыгравшей в финале AO. В прошлом году она выиграла "Уимблдон".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2007157-elena-rybakina-ustupila-v-finale-australian-open-2023/