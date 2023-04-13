Токаев встретился с Еленой Рыбакиной и лично поздравил ее (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев и Елена Рыбакина. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с именитой казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил победительницу Уимблдона Елену Рыбакину с блестящими выступлениями на Australian Open, в Индиан-Уэллсе и Майами, поблагодарив ее за мастерство и несгибаемую волю к победе.

Напомним, что в конце марта Елена Рыбакина выиграла турнир серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, в США. Кроме того, в этом году она два раза забирала серебро на престижных турнирах – Australian Open-2023 и турнир WTA Masters 1000 в Майами.

Глава государства отметил, что успехи представителей казахстанского тенниса способствуют популяризации данного вида спорта среди подрастающего поколения.

В свою очередь Елена Рыбакина поблагодарила президента за поддержку и искренние поздравления в моменты ее побед. Она заверила, что и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для достижения успехов на престижных международных соревнованиях.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что на сегодняшний день теннисом в стране занимаются более 30 тысяч человек, из которых более 10 тысяч – дети до 10 лет. В целях массового охвата людей данным видом спорта в 17 регионах страны построены корты, успешно реализуются проекты Baby tennis, "Теннис до 10".

В Акорде напомнили, что с 14 по 15 апреля в Астане впервые пройдет квалификационный матч Кубка Билли Джин Кинг. Женская сборная Казахстана по теннису сыграет против команды Польши. Победитель данной встречи получит путевку на чемпионат мира.

Глава государства подчеркнул, что проведение мероприятий международного уровня служит импульсом для повышения уровня развития тенниса в нашей стране. Он также пожелал успехов отечественным теннисистам, завоевавшим лицензию на летние Олимпийские игры в Париже.

Елена Рыбакина на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Елена Рыбакина — профессиональная казахстанская теннисистка.

Она родилась 17 июня 1999 года в Москве. Отец Елены занимался разными видами спорта, в том числе теннисом. Именно он привел дочь в спорт, когда ей исполнилось пять лет.

С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана.

Отметим, что на данный момент она является 7-й ракеткой мира и 1-й ракеткой Казахстана.

Также напомним, что после финала турнира в WTA Masters 1000 в Майами Рыбакина заявила о том, что собирается немного отдохнуть после череды соревнований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2016625-tokaev-prinyal-elenu-rybakinu-v-akorde/