Итоги 2022 года: лучшие казахстанские спортсмены

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Уходящий год для казахстанского спорта оказался богатым на большие события и громкие успехи. На счету наших спортсменов целый ряд достижений, передает корреспондент NUR.KZ.

2022 год в свой актив смело может записать профи-боксер Жанибек Алимханулы, который увеличил список чемпионов мира из Казахстана. Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла стране историческую медаль, ровно как и теннисист Алан Курмангалиев.

Елена Рыбакина, теннис

Елена Рыбакина. Фото: Julian Finney/Getty Images

В 2022-м казахстанская теннисистка заявила о себе на самом высоком уровне. Она постепенно подбиралась к элите. И, наконец, смогла реализовать свой большой потенциал. Рыбакина одержала победу на турнире серии "Большого шлема", выиграв "Уимблдон-2022".

В финале Елена Рыбакина оказалась сильнее Онс Жабер (Тунис). Впервые в истории казахстанка выиграла один из "Больших шлемов" в одиночном разряде.

Абиба Абужакынова, дзюдо

Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Спортсменка своими высокими результатами заняла место лидера женской сборной Казахстана по дзюдо. Она проявляла себя на различных рейтинговых турнирах, а на чемпионате мира в Ташкенте добилась исторического результата.

Абужакынова завоевала бронзовую медаль, став первой казашкой, кому удалось попасть в число призеров мирового турнира.

Денис Никиша, шорт-трек

Денис Никиша. Фото: Сали Сабиров

Никиша завершает этот год в качестве лидера общего зачета Кубка мира (500 метров). Казахстанец успешно выступил на нескольких этапах КМ, что позволило ему возглавить топ-лист. Среди наград у Дениса "золото" ЭКМ в Алматы, два "серебра" (Алматы и Солт-Лейк-Сити), а также одна "бронза" (Алматы). В данный момент он является одним из фаворитов на медаль чемпионата мира, который пройдет в марте 2023 года.

Жанибек Алимханулы, бокс

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

В августе боксер стал полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе. Такое решение в организации приняли после того, как американец Деметриус Андраде, владевший званием чемпиона, покинул дивизион и перешел во второй средний вес. Он отказался от защиты титула в поединке против Алимханулы и оставил пояс.

Алимханулы был "временным" чемпионом WBO после победы над британцем Дэнни Дигнумом. В ноябре казахстанец провел первую защиту титула, выиграв у британца Дензела Бентли.

Алан Курмангалиев, настольный теннис

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Юный спортсмен под конец 2022 года стал автором исторического результата. На юношеском чемпионате мира в Тунисе он завоевал сразу две медали: золотую в смешанном парном разряде и бронзовую в индивидуальном зачете. Ранее казахстанским спортсменам подобные высоты не покорялись.

Также он стал первым казахстанцем, кто смог попасть в число призеров чемпионата Азии.

Шавкат Рахмонов, ММА

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский файтер продолжает штурмовать UFC. В феврале он нокаутировал Карлстона Харриса. За поединок он получил бонус "Выступление вечера". Следующий бой Шавкат провел в июне.

Ему противостоял Нил Мэгни. Вновь казахстанец выиграл досрочно. И в очередной раз получил бонус "Выступление вечера".

В данный момент он занимает десятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полусреднем весе.

Динара Садуакасова, шахматы

Динара Садуакасова. Фото: instagram.com/dinara.saduakassova

Спортсменка успешно представила страну на чемпионате мира по быстрым шахматам в Алматы. В рапиде Садуакасова финишировала на втором месте, пропустив вперед только китаянку Тань Чжуньи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2003781-itogi-2022-goda-luchshie-kazahstanskie-sportsmeny/