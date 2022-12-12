Алан Курмангалиев завоевал две медали на ЧМ по настольному теннису

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал вторую медаль на юношеском чемпионате мира по настольному теннису, который завершился в Тунисе (Тунис), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

15-летний карагандинец сначала стал чемпионом мира в смешанном парном разряде вместе с Ханой Года (Египет).

А затем он финишировал третьим в личном зачете, отметившись бронзовой наградой.

"Перед поездкой в Тунис, где мы выступали в трех видах программы, поставила цель завоевать две медали и рада, что с Аланом выполнили эти задачи.

Была проделана огромная работа в тренировочном зале, выступали на престижных турнирах WTT Contender, набирались игрового опыта, улучшали международный рейтинг и как итоговый результат - везем в Казахстан медали мирового чемпионата",- озвучила главный тренер сборной Эльмира Алиева.

Добавим, что данный ЧМ стал самым успешным в истории казахстанского настольного тенниса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2001196-alan-kurmangaliev-stal-dvukratnym-obladatelem-medali-chm-po-nastolnomu-tennisu/