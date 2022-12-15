Казахстанец в лидерах: в Алматы пройдет этап Кубка мира по шорт-треку

Денис Никиша. Фото: olympic.kz

Завтра, 16 декабря, в Алматы будет дан старт четвертому этапу Кубка мира по шорт-треку. В соревнованиях примут участие главные звезды данного вида спорта, передает NUR.KZ.

ЭКМ пройдет на льду "Халык Арены". Алматы будет принимать турнир во второй раз подряд. Предыдущий (третий в соревновательном календаре) этап Кубка прошел с 9 по 11 декабря.

В южную столицу для участия в соревнованиях прибыли главные звезды шорт-трека - идет борьба за рейтинговые очки Кубка мира.

На первом алматинском этапе команда Казахстана отметилась одной медалью. Денис Никиша показал второй результат на дистанции 500 метров. К слову, в этом виде программы казахстанец является лидером общего зачета. В его активе 224 очка.

Добавим, что завершится предстоящий ЭКМ 18 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2001763-kazahstanets-v-liderah-v-almaty-proydet-etap-kubka-mira-po-short-treku/