Жанибек Алимханулы победил Дензела Бентли и успешно защитил титул WBO

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Казахстанский профи-боксер Жанибек Алимханулы в Лас-Вегасе (США) одержал победу в поединке против британца Дензела Бентли и защитил титул WBO в среднем весе, передает NUR.KZ.

Казахстанец в первом раунде захватил контроль. Однако форсировать события Алимханулы не стал. Он использовал прессинг, вынуждая Бентли работать от обороны.

Во втором британец немного раскрепостился, попытался провести несколько атак, но ничем серьезным они не завершились - Алимханулы контролировал поединок.

Казахстанец не стал снижать прессинг, но и темп не взвинчивал. Он работал на результат, использовал комбинации и эффективно контратаковал. При этом смелее и активнее стал Бентли. Британец вышел из глухой обороны. Он отметился несколькими хорошими эпизодами.

Но серьезной опасности для Жанибека не представлял. Алимханулы в свою очередь продолжал следовать своему гейм-плану. Он позволял ему удерживать преимущество, набирать очки и держать ход встречи под контролем. На фоне этого полностью вернулся в игру Дензел.

Сложным для нашего боксера выдался восьмой раунд. Бентли провел несколько мощных атак, здорово попал в голову.

Далее поединок выровнялся. У британца появились хорошие моменты. Эпизодами он теснил Жанибека. 11 раунд боксеры провели в размене - тяжелее удары были у казахстанца. В заключительной трехминутке оба боксера с трудом стояли на ногах - сказывалась усталость.

В итоге не самый легкий бой для Жанибека прошел всю дистанцию. Судьи отдали победу Алиханулы, который успешно провел первую защиту титула.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996934-zhanibek-alimhanuly-uspeshno-zaschitil-titul-wbo/