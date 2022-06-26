Шавкат Рахмонов одержал четвертую подряд победу в UFC (видео)

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов провел поединок с американцем Нилом Мэгни на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

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Запланированный на три раунда поединок не прошел всю дистанцию. Во втором раунде Шавкат удушающим приемом победил Мэгни.

Тем самым, Рахмонов одержал 16 победу в ММА, и четвертую - в UFC. Причем все свои встречи 27-летний казахстанец завершил досрочно.

Для Нила Мэгни это поражение стало десятым в карьере при 29 победах.

Добавим, что на этом же турнире победу одержал казахстанец Сергей Морозов. Он решением судей взял верх над бразильцем Раулианом Пайва.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1975706-shavkat-rahmonov-oderzhal-chetvertuyu-podryad-pobedu-v-ufc-video/