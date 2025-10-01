В МВД заявили о завершении амнистии в честь 30-летия Конституции Казахстана
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал об итогах амнистии в честь 30-летия Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.
Санжар Адилов отметил, что работы по амнистии практически завершены.
"Вышли на свободу не только те, кто находился под стражей. Амнистия была распространена и на тех лиц, которые находились в орбите уголовного преследования за совершение проступков, преступлений небольшой тяжести, и средней тяжести без материального ущерба. Мы закончили эту работу", - заявил он.
По его словам, далее проводится с этими людьми пробационный контроль по месту жительства.
Напомним, ранее депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.
К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.
Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.
Президент, высказавшись об амнистии в Казахстане к 30-летию Конституции, отметил, что это "разовая мера, а не системное решение".
