В МВД заявили о завершении амнистии в честь 30-летия Конституции Казахстана

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал об итогах амнистии в честь 30-летия Конституции, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов отметил, что работы по амнистии практически завершены.

"Вышли на свободу не только те, кто находился под стражей. Амнистия была распространена и на тех лиц, которые находились в орбите уголовного преследования за совершение проступков, преступлений небольшой тяжести, и средней тяжести без материального ущерба. Мы закончили эту работу", - заявил он.

По его словам, далее проводится с этими людьми пробационный контроль по месту жительства.

