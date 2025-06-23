"Это разовая мера, а не системное решение": Токаев об амнистии в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов высказался об амнистии в Казахстане к 30-летию Конституции, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев напомнил о проведенном в Казахстане референдуме, который поддержал поправки в Конституцию. Изменения в ней затронули и защиту прав человека - была окончательно отменена смертная казнь, создан Конституционный суд.

"В этом году мы празднуем 30-летие основного закона. В связи с историческим юбилеем правоохранительные структуры, депутаты и правозащитники выступали с инициативами о проведении амнистии осужденных. Соответствующий закон был рассмотрен Парламентом и подписан мною. Предстоящая амнистия затронет свыше 15 тыс. осужденных. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания.

Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, в первую очередь, из социально уязвимых категорий: женщинах с детьми, пожилых, несовершеннолетних и других гражданах", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что данный акт обозначает то, что государство не отворачивается от человека, нарушившего закон, а помогает ему встать на путь исправления.

"Таким образом, в справедливом обществе суд должен быть и справедливым, и гуманным. В то же время надо понимать, что амнистия - это разовая мера, а не системное решение", - добавил Токаев.

Также он заявил, что в Казахстане серьезных реформ требует уголовно-исполнительная система. Она должна быть направленна на перевоспитание осужденных, а не просто их изоляцию от общества.

"К примеру, в некоторых странах отбывающие наказание лица могут получить так называемые "кредиты на сокращение сроков заключения", если они не имеют нареканий, проходят обучение, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях.

Правительству совместно с Генеральной прокуратурой необходимо детально проработать данный вопрос. Изучите передовой зарубежный опыт, задействуйте отечественных экспертов", - заявил президент.

По его словам, казахстанскому бизнесу нужно "присмотреться" к сотрудничеству с уголовно-исполнительной системой, в частности, к трудовой занятости осужденных.

Напомним, ранее депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

К слову, журналисты поинтересовались у замгенпрокурора, попадет ли под амнистию осужденный за смерть супруги Куандык Бишимбаев. Также обсуждалась судьба его брата.

Кроме того, стало известно, попадут ли под амнистию водители, из-за которых произошла смерть на дорогах.