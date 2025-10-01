Рост тарифов на электричество в Алматы и Алматинской области прокомментировал Саткалиев

Глава Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса высказался о повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты при этом отметили, что для села Улкен выделили отдельный тариф и поинтересовались, связано ли это со строительством АЭС.

"Это не связано со строительством АЭС. Есть соответствующий алгоритм и есть соответствующие группы потребителей у Минэнерго. Данные расчеты проверяются Агентством по защите конкуренции в рамках компетенций, и антимонопольными органами", - заверил Алмасадам Саткалиев.

