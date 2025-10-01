Рост тарифов на электричество в Алматы и Алматинской области прокомментировал Саткалиев
Глава Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса высказался о повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты при этом отметили, что для села Улкен выделили отдельный тариф и поинтересовались, связано ли это со строительством АЭС.
"Это не связано со строительством АЭС. Есть соответствующий алгоритм и есть соответствующие группы потребителей у Минэнерго. Данные расчеты проверяются Агентством по защите конкуренции в рамках компетенций, и антимонопольными органами", - заверил Алмасадам Саткалиев.
Напомним, с сегодняшнего дня, 1 октября, в Алматы и Алматинской области подорожало электричество, но не для всех. Повышение не коснется рядовых граждан, которые используют электричество для бытовых нужд. Для них, наоборот, цены снизятся.
Напомним, о повышении тарифов не для бытовых потребителей предупреждали еще в сентябре. Тогда обсуждался рост почти на 20%.
При этом отметим, что коммунальные услуги в среднем по Казахстану за последний год стали дороже на 17,7%. О том, что сильнее всего выросло в цене, можно прочитать здесь.
Касательно строительства АЭС добавим, сегодня Алмасадам Саткалиев также рассказал, как казахстанцы предлагают назвать первую станцию.
