    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    Повысить цены на электричество почти на 20% могут в Алматы и Алматинской области

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Женщина держит квитанции в руках
    Квитанции. Иллюстративное фото: pexels.com

    В Алматы и Алматинской области предложили повысить цены на электроэнергию на 19% с 1 октября. В городе прошли общественные слушания, на которых было озвучено предложение, передает NUR.KZ.

    Так, на слушаниях сообщили, что на согласование направлен проект предельной цены на электроэнергию для потребителей города Алматы и Алматинской области с вводом в действие с 1 октября текущего года.

    В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Алматы рассказали, что основными причинами повышения являются изменение с 1 августа 2025 года тарифа на услугу по передаче электроэнергии по сетям регионального уровня АО "АЖК" с 12,96 тенге до 14,25 тенге за киловатт, а также ввод с 1 октября компенсирующего тарифа 13,99 тенге за киловатт, утвержденный в августе 2025, а также рост тарифов по передаче энергии "КТЖ" с 1 апреля с 3,66 тенге до 5,41 тенге за киловатт.

    В ДКРЕМ предложили повысить предельную цену с 31,85 тенге до 38,01 тенге за киловатт, что составило 19% прироста. Предлагается ввести этот тариф уже с 1 октября. Однако окончательное решение будет принято 25 сентября.

    Также в ДКРЕМ сообщили, что общая сумма затрат на покупку электроэнергии в последнем квартале 2025 года составит 33,6 млрд тенге.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы должны состояться публичные слушания для обсуждения повышения цен на электроэнергию.

    Также ранее Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

    При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.

