"Не для бытовых потребителей": в ДКРЕМ Алматы об увеличении цен на электричество

В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы прокомментировали увеличение цен на электроэнергию, которое обсуждалось на публичных слушаниях, передает NUR.KZ.

"Решение по тарифу будет принято исключительно на основании экономически обоснованных расчетов и документально подтвержденных данных, с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе.

Особо отмечаем, что по предварительному решению в рамках рассматриваемого уведомления повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается", - сообщили в ДКРЕМ.

В ведомстве напомнили, что для социально уязвимых и малообеспеченных граждан предусмотрена жилищная помощь, которая оказывается через местные исполнительные органы.

"Жилищная помощь предоставляется в случаях, когда совокупные коммунальные расходы семьи превышают 5% от общего дохода. В таком случае разница компенсируется за счет бюджета акиматов", - отметили в департаменте.

Там также добавили, что окончательное решение будет принято не ранее 25 сентября.

"До указанной даты продолжается работа по анализу представленных обоснований, а также учету предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных обсуждений", - резюмировали в ДКРЕМ.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Алматы и Алматинской области предложили повысить цены на электроэнергию на 19% с 1 октября. Ранее сообщалось, что в Алматы должны состояться публичные слушания для обсуждения повышения цен на электроэнергию. Также Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.