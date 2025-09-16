"Не для бытовых потребителей": в ДКРЕМ Алматы об увеличении цен на электричество

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Юлия Абрамова
    Юлия Абрамова
    Журналист

    "Не для бытовых потребителей": в ДКРЕМ Алматы об увеличении цен на электричество

    Опубликовано:

    Горящая лампочка на горстке монет
    Монеты и электролампа. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

    В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы прокомментировали увеличение цен на электроэнергию, которое обсуждалось на публичных слушаниях, передает NUR.KZ.

    "Решение по тарифу будет принято исключительно на основании экономически обоснованных расчетов и документально подтвержденных данных, с обязательным учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе.

    Особо отмечаем, что по предварительному решению в рамках рассматриваемого уведомления повышение тарифа для бытовых потребителей, использующих электрическую энергию исключительно для собственных нужд, не ожидается", - сообщили в ДКРЕМ.

    В ведомстве напомнили, что для социально уязвимых и малообеспеченных граждан предусмотрена жилищная помощь, которая оказывается через местные исполнительные органы.

    "Жилищная помощь предоставляется в случаях, когда совокупные коммунальные расходы семьи превышают 5% от общего дохода. В таком случае разница компенсируется за счет бюджета акиматов", - отметили в департаменте.

    Там также добавили, что окончательное решение будет принято не ранее 25 сентября.

    "До указанной даты продолжается работа по анализу представленных обоснований, а также учету предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных обсуждений", - резюмировали в ДКРЕМ.

    Напомним, сегодня сообщалось, что в Алматы и Алматинской области предложили повысить цены на электроэнергию на 19% с 1 октября.

    Ранее сообщалось, что в Алматы должны состояться публичные слушания для обсуждения повышения цен на электроэнергию.

    Также Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.