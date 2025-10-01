Как казахстанцы предлагают назвать первую АЭС, рассказал Саткалиев

Глава Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал о конкурсе по выбору названия для первой АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли необычные предложения.

"На самом деле на сегодняшний день уже больше 20 тысяч заявок поступило. Очень большой интерес среди наших соотечественников по участию в данном конкурсе.

Мы предварительный анализ провели. Там в основном три блока наиболее часто встречающихся предложений. То есть первый - это географическая привязка, такие названия как "Балхаш", "Илийская" или "Улкен" - это рядом с поселком Улкен. "Мойынкум", "Мойынкумская АЭС".

Второй большой блок, который предложен казахстанцами, связан с тем, чтобы присвоить станции имя одного из значимых исторических деятелей, политических, научных деятелей Республики Казахстан", - сказал он.

Так, по его словам, есть предложения присвоить станции имя академика Чокина, Батурова, Абая, Каныша Сатпаева.

"Это тоже рассматривается. И третий большой блок, предложенный казахстанцами, связан именно с технической, инженерной, энергетической принадлежностью данной станции. То есть это различные названия с использованием базовых слов, таких как "Жарык", "Куат", "Бейбiт", "Атом", "Энергия", "Энерго".

Сейчас мы продолжаем аналитику - работает соответствующая комиссия, которая включает в себя достаточно широкий круг специалистов. Это этнографы, историографы представители урановой отрасли, блогеры, лидеры общественного мнения. То есть мы будем обсуждать после того, как соберем полный набор информации, полный набор предложений от казахстанцев", - пояснил Саткалиев.

Напомним, всенародный конкурс на лучшее название АЭС стартовал 25 сентября в 12:00. Опрос проводится в мобильном приложении eGov Mobile: на главной странице размещен баннер "Предложите свое название АЭС". Напомним, принять участие может каждый житель страны. Для этого необходимо: выбрать язык (казахский или русский);

предложить свой вариант названия;

при желании кратко описать его смысл;

подтвердить ознакомление с официальными правилами конкурса. Сбор предложений продлится до 23:59 10 октября 2025 года. Добавим, ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название АЭС. 14 июня стало известно, что "Росатом" возглавит международный консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане. Председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев озвучил подробности касательно строительства первой АЭС в Казахстане. Он заявил, что собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Еще стало известно, что ориентировочный срок завершения строительства АЭС в Казахстане запланирован на 2035-2036 годы. Мы также писали о примерной стоимости строительства АЭС в Казахстане. Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что китайская компания станет лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. По словам главы ведомства, с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры. А в конце июля Роман Скляр сообщил, что третью АЭС в Казахстане построит Китай. Вице-премьер предположил, что третью АЭС будет строить та же китайская компания, что и вторую. Но назвать месторасположение будущих станций он не смог.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.