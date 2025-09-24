"Могут людей спровоцировать": в АФМ планируют усилить ответственность блогеров за рекламу

Зампред АФМ Женис Елемесов в кулуарах мажилиса высказался об ужесточении наказания для блогеров за рекламу онлайн-казино, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Елемесов начал с того, что лудоманию - игровую зависимость - очень сложно излечить.

"Поэтому мы этому противостоим и вышли с продолжением, чтобы привлекали к уголовной ответственности не только организаторов онлайн-казино, а еще и тех, кто рекламирует. Что касается мер ответственности и самой диспозиции, которую вы называете, это все сейчас находится в обсуждении среди государственных органов. Я думаю, и граждане нас поддерживают в том числе, потому что сколько семей рушится только из-за того, что кто-то в этой семье, скажем так, играет в это казино", - сказал он.

По его словам, у блогеров есть определенное количество подписчиков, поэтому они являются лидерами общественного мнения.

"Когда они рекламируют, они таким образом людей могут спровоцировать. Есть же разные люди, которые поддаются на эту рекламу. Вы знаете, что даже реклама происходит достаточно агрессивная и порой даже мотивирует, как мы сейчас выясняем, различными розыгрышами.

Поэтому я считаю, что лица, которые рекламируют, должны иметь какую-то ответственность и понимать, что если из-за их действий произошли такие последствия, то должна наступить соответствующая ответственность", - уверен он.

Напомним, мы писали о том, что реклама онлайн-казино может стать уголовно наказуемой в Казахстане. Если блогер принимал участие в организации этих казино, либо в распределении прибыли, либо каким-то другим способом принимал участие в совершении этого преступления, то он будет привлечен в качестве пособника.

До этого в августе Агентство по финансовому мониторингу заподозрило сразу 34-х блогеров и музыкантов в рекламе азартных игр. АФМ даже назвало их имена. Их обвинили в "равнодушии к судьбам людей".

Также добавим, в этом месяце в столичном суде рассматривают дело блогеров Жанабыловых. Так, уже вынесли постановление по делу блогера Ерболата Жанабылова - из административного оно переквалифицировано в уголовное.

Представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса в суде по делу блогера Толегеновой заявил о необходимости также переквалифицировать административное дело в уголовное.

Ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказывал, какое наказание может грозить блогерам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.