      Провели подряд дней с нами

      "Платят штрафы и возвращаются": блогеров и музыкантов в Казахстане уличили в незаконной рекламе

      Опубликовано:

      Мужчина снимает на телефон
      Блогер. Иллюстративное фото: Oleksandr Hrytsiv / Getty Images

      Агентство по финансовому мониторингу заподозрило сразу 34-х блогеров и музыкантов в рекламе азартных игр. АФМ даже назвало их имена, передает NUR.KZ. Их обвинили в "равнодушии к судьбам людей".

      Как сообщается в Telegram-канале АФМ, с начала года установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.

      "В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие. Из них 11 уже привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства о рекламе", а материалы в отношении 23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер", - сказано в сообщении.

      В АФМ заявили также, что многие из них являются не случайными нарушителями, а "систематически пренебрегают законом".

      "Так, казахстанский хип-хоп исполнитель Baller (настоящее имя - Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к ответственности по указанной статье. В другом случае - в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс. подписчиков также возбуждалось дело по факту рекламы онлайн-казино.

      Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества - блогер под логином Niko_nett и инфлюенсер Қайсар Қамза. Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном Telegram-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх.

      Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с "победителями" и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни - путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и других странах", - сказано в сообщении АФМ.

      По данным Агентства, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов якобы получил свыше 8 млн тенге. Также указано, что Нургазы Токтаров (Nakonay Qarapaiym) организовал на своих страницах в соцсетях "агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино".

      "Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал", - заявили в АФМ.

      В ведомстве отдельно отметили, что подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины.

      "Кулжабаева Мариям за обычные сторисы на странице (oomariko) с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс. тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы.

      К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие", - перечислили в АФМ.

      В агентстве утверждают, что указанные инфлюенсеры понимают, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, но все равно продолжают ее, демонстрируя "полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи".

      "Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности. Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид.

      При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента: Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками", - заявили в АФМ.

      Напомним, в марте этого года казахстанских блогеров предупредили о штрафах и конфискации из-за проведения лотерей.

      На прошлой неделе Министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

      "Г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.

